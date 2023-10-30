В преддверии зимы ЕС уже некуда девать газ. Но не все так гладко. В чем дело?

Цены на газ в Европе сейчас в два-три раза превышают довоенные, несмотря на то, что в этом году спрос сократился более чем на 10% по сравнению с прошлым и на 17% по сравнению со средним в предвоенную пятилетку 2017-2021.

Еще год назад цены были не в три, а в десять раз выше прежних, однако их снижение с тех пиков так и не привело к восстановлению спроса, поскольку Европа переживает экономический кризис, население экономит деньги, а производство сокращается.

В то же время с поставками всё нормально — ЕС уже некуда девать газ. Европейские подземные хранилища переполнены, часть газа закачали в украинские хранилища, несмотря на войну, и теперь трейдеры уже используют суда для хранения сжиженного газа. У европейских берегов стоят на рейде два десятка газовозов в ожидании покупателей.

Однако несмотря на подавленный спрос и избыток предложения, цены растут. Виной тому война и угроза диверсий на трубопроводах в Европе, отмечают аналитики ICIS.