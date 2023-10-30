В преддверии зимы ЕС уже некуда девать газ. Но не все так гладко. В чем дело?

Цены на газ в Европе сейчас в два-три раза превышают довоенные, несмотря на то, что в этом году спрос сократился более чем на 10% по сравнению с прошлым и на 17% по сравнению со средним в предвоенную пятилетку 2017-2021.
Еще год назад цены были не в три, а в десять раз выше прежних, однако их снижение с тех пиков так и не привело к восстановлению спроса, поскольку Европа переживает экономический кризис, население экономит деньги, а производство сокращается.
В то же время с поставками всё нормально — ЕС уже некуда девать газ. Европейские подземные хранилища переполнены, часть газа закачали в украинские хранилища, несмотря на войну, и теперь трейдеры уже используют суда для хранения сжиженного газа. У европейских берегов стоят на рейде два десятка газовозов в ожидании покупателей.
Однако несмотря на подавленный спрос и избыток предложения, цены растут. Виной тому война и угроза диверсий на трубопроводах в Европе, отмечают аналитики ICIS.
«Вопреки комфортному уровню поставок опасения эскалации перевешивают. Потенциально, если погода останется мягкой и не возникнет новых проблем, цены могут снизиться», — пишут они, но предупреждают, что при снижении цен у Европы появятся конкуренты за этот газ в Азии, и газовозы могут сняться с якоря у Кадиса и отправиться в Китай и Индию.
Возможность срыва поставок по политическим причинам нервирует рынки и поддерживает высокие цены на газ в Европе. Тем более что другие арабские страны из числа ведущих экспортеров энергоносителей прохладно относятся к Западу, а некоторые открыто враждебно - к Израилю.
В случае большого конфликта с участием, например, США и Ирана, они потенциально способны встать в позу и, несмотря на убытки, попытаться придушить западную экономику, как арабские страны ОПЕК после войны Судного дня, в 50-летнюю годовщину которой Израиль 7 октября этого года подвергся крупнейшему нападению за эти полвека.
Неопределенность на руку и другим поставщикам газа в ЕС.
Евросоюз получает газ по подводным газопроводам из Африки и Норвегии. Любая авария чревата дефицитом, скачком цен и новым энергетическим кризисом.
«Трубопроводы могут оказаться целью злоумышленников, если кто-то захочет повысить эти риски, спровоцировать повышение цен или просто нанести вред европейским потребителям», — говорит Лоскот-Страчота.
«Страхи по этому поводу вполне реальны после взрыва „Северного потока“ и недавнего происшествия на Balticconnector. А нестабильность и кризис на Ближнем Востоке лишь подливают масла в огонь».