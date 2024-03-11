В Португалии социалисты потеряли абсолютное большинство

В Португалии по результатам досрочных парламентских выборов находившаяся с 2015 года у власти Социалистическая партия (СП) Педру Нуну Сантуша смогла заручиться поддержкой лишь 28,66% избирателей, потеряв абсолютное большинство. Такой результат гарантирует СП 77 из 230 мест в парламенте страны, сообщает ранним утром в понедельник, 11 марта, информагентство AFP.

Указывается, что Нуну Сантуш уже признал свое поражение на выборах и объявил об уходе в оппозицию. На момент публикации были подсчитаны почти все голоса и известна судьба 226 из 230 депутатских мандатов.

За консервативный правоцентристский Демократический альянс (АД), возглавляемый Луишем Монтенегру, отдали голоса 29,49% избирателей. Это дает АД право на 79 мест в парламенте.

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