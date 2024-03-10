В Португалии проходят досрочные парламентские выборы

И Сантуш, и Монтенегру перед выборами исключили возможные переговоры с правопопулистской партией "Хватит" (Chega) бывшего спортивного комментатора Андре Вентуры, которая может получить 15-20 процентов голосов и, по всей вероятности, займет третье место. Между тем, еще в 2019 году крайне правых поддержали лишь 1,3% избирателей, а в 2022 году за них проголосовали 7,3% участвовавших в выборах португальцев.