В Полтаве ракета попала в жилой дом в ходе атаки РФ

По данным региональных властей, по Харьковской области войска РФ выпустили как минимум 17 ракет и шесть беспилотников, атаки продолжились и утром. В Харькове один человек погиб, четверо ранены в одном из мест „прилета“ беспилотника, а в другом районе в результате атаки частично обрушился частный дом и повреждены еще 16 строений, заявил мэр города Игорь Терехов.

Как минимум семь областей Украины подверглись массированным воздушным атакам РФ вечером 31 января, в ночь и утром в субботу, 1 февраля. При атаках были применены „ракеты, ударные дроны, авиабомбы“, прокомментировал произошедшее президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном Telegram-канале 1 февраля. Под удары РФ попали Полтава, Запорожье, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Киевская области, указал украинский лидер.

Запорожскую область ночью атаковали 18 БПЛА, это привело к пожарам в разных районах города. У здания одного из учебных заведений в городе загорелась кровля, также произошли возгорания гаражей и припаркованных на улице автомобилей, в одном из случаев „взрывной волной и обломками повреждены соседние дома“, сообщили в ГСЧС Украины.

В семи областях Украины после атак также ввели аварийные отключения света, сообщает „Укрэнерго“. Ограничения применяют в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областях.

В Полтаве в результате атаки РФ погибли пять человек