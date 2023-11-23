В Польше умер еще один украинский водитель грузовика

Об этом корреспонденту "Укринформа" сообщил руководитель общественной организации "Международные украинские перевозчики" Владимир Михалевич.
"Сегодня мне сообщили, что ночью на паркинге возле Корчевой умер наш водитель ADR (перевозка опасных грузов), который почти три дня стоял в очереди, чтобы пересечь границу. Мужчина был 1967 года рождения. Польская полиция заявляет, что это естественная смерть, но обстоятельства еще выясняются", - сказал Михалевич.
Как сообщал Укринформ, 11 ноября 54-летний водитель грузовика из Украины умер в Польше на стоянке недалеко от пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин", где ожидал пересечения границы.
6 ноября Польские перевозчики начали блокировать движение фур на трех крупнейших пунктах пропуска на границе с Украиной. Образовались огромные очереди из украинских грузовиков. В некоторых местах их длина достигает 40 километров в обе стороны, а парковки стали временным местом ожидания для многих водителей.