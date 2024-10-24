В Польше раскрыта сеть по доставке мигрантов через Беларусь

Летом и осенью 2021 года в Польше и странах Балтии разгорелся миграционный кризис - власти этих стран считают, что он был спровоцирован режимом правителя Беларуси Александра Лукашенко. Власти Беларуси, по их данным, за деньги доставляли тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока в Минск, а далее под видом беженцев привозили их на границу со странами ЕС, предлагая ее перейти. Польша, а также Литва и Латвия были вынуждены ввести в районах вдоль границы чрезвычайное положение и приняли решение о строительстве капитального забора на границе с Беларусью.