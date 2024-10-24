В Польше раскрыли сеть, незаконно ввозившую мигрантов из Беларуси и России в ЕС

В результате операции, проведенной в период с 14 по 16 октября, были арестованы 11 человек, в основном граждане Польши, России и Украины, а также изъято электронное оборудование и около 80 000 польских злотых наличными.
Расследование проводилось в рамках оперативной группы Европола. В ее состав вошли представители правоохранительных органов Литвы, Польши, Украины и других стран, включая Австрию, Чехию, Германию, Венгрию и Словакию.
Преступная сеть состояла из граждан Польши, а также граждан Украины, Беларуси, России и Грузии, проживающих в Польше и других европейских странах. Последние часто выступали в роли водителей, поскольку за свои услуги они обычно берут меньше, чем граждане ЕС.
Мигранты (в основном выходцы из Афганистана, Египта, Ирана, Ирака, Сирии и Египта) легально доставлялись в Беларусь либо напрямую, либо через Россию. Затем контрабандисты доставляли мигрантов к польско-белорусской границе, которую они пересекали нелегально. В Польше мигрантов забирали другие члены сети и на машинах переправляли в другие страны ЕС – в основном в Германию.
Преступники переправили в ЕС более 600 нелегальных мигрантов. Преступная сеть взимала плату за контрабанду в размере около 5 000 евро с человека, иногда в криптовалюте. Каждый мигрант должен был заплатить еще 500 евро водителям в Польше за перевозку до конечного пункта назначения в Западной Европе.