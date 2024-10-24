В Польше раскрыли сеть, незаконно ввозившую мигрантов из Беларуси и России в ЕС

В результате операции, проведенной в период с 14 по 16 октября, были арестованы 11 человек, в основном граждане Польши, России и Украины, а также изъято электронное оборудование и около 80 000 польских злотых наличными.

Расследование проводилось в рамках оперативной группы Европола. В ее состав вошли представители правоохранительных органов Литвы, Польши, Украины и других стран, включая Австрию, Чехию, Германию, Венгрию и Словакию.

Преступная сеть состояла из граждан Польши, а также граждан Украины, Беларуси, России и Грузии, проживающих в Польше и других европейских странах. Последние часто выступали в роли водителей, поскольку за свои услуги они обычно берут меньше, чем граждане ЕС.