2024.10.24 14:46

В Польше раскрыли сеть, незаконно ввозившую мигрантов из Беларуси и России в ЕС

 
ru.DELFI.lt
Migrantų stovykla Rūdninkuose
Migrantų stovykla Rūdninkuose
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Польская пограничная служба при поддержке Европола раскрыла крупную преступную сеть, занимавшуюся незаконным ввозом мигрантов из Беларуси и России в ЕС. Об этом сообщает сайт EU Neighbours East.

В результате операции, проведенной в период с 14 по 16 октября, были арестованы 11 человек, в основном граждане Польши, России и Украины, а также изъято электронное оборудование и около 80 000 польских злотых наличными.

Расследование проводилось в рамках оперативной группы Европола. В ее состав вошли представители правоохранительных органов Литвы, Польши, Украины и других стран, включая Австрию, Чехию, Германию, Венгрию и Словакию.

Преступная сеть состояла из граждан Польши, а также граждан Украины, Беларуси, России и Грузии, проживающих в Польше и других европейских странах. Последние часто выступали в роли водителей, поскольку за свои услуги они обычно берут меньше, чем граждане ЕС.

Мигранты (в основном выходцы из Афганистана, Египта, Ирана, Ирака, Сирии и Египта) легально доставлялись в Беларусь либо напрямую, либо через Россию. Затем контрабандисты доставляли мигрантов к польско-белорусской границе, которую они пересекали нелегально. В Польше мигрантов забирали другие члены сети и на машинах переправляли в другие страны ЕС – в основном в Германию.

Преступники переправили в ЕС более 600 нелегальных мигрантов. Преступная сеть взимала плату за контрабанду в размере около 5 000 евро с человека, иногда в криптовалюте. Каждый мигрант должен был заплатить еще 500 евро водителям в Польше за перевозку до конечного пункта назначения в Западной Европе.

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