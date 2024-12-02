В Польше произошла авария на нефтепроводе "Дружба"

Польша продолжает поставки нефти в Германию, несмотря на произошедшую накануне утечку топлива из нефтепровода „Дружба“, сообщил в понедельник, 2 декабря, национальный трубопроводный оператор PERN. Утечка была обнаружена утром 1 декабря Государственной пожарной службой недалеко от города Пневы на одной из двух ниток западного участка, по которому нефть поступает на нефтеперерабатывающий завод в Германии.