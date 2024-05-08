В Польше на границе с Беларусью задержали солдата РФ

Польские пограничники задержали российского солдата, дезертировавшего из армии РФ. 41-летний мужчина незаконно пересек белорусско-польскую границу вместе с группой мигрантов и был задержан на польской территории, сообщили в пограничной службе Польши в среду, 8 мая.

Сотрудники ведомства обнаружили у задержанного военные документы, подтверждающие его службу в российской армии и участие в войне против Украины. Как сообщила польская радиостанция Rmf.fm, россиянин был безоружным и носил гражданскую одежду, пытаясь смешаться с мигрантами. По данным Rmf.fm, среди военных документов задержанного был контракт с армией, вероятно, он пытался попасть на территорию Польши через Беларусь прямо с фронта.