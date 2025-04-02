В Польше исчезла член совета оппозиции Беларуси Анжелика Мельникова. Что об этом известно

„У меня осложнение после ковида, и сегодня подтвердилось воспаление легких. Сейчас я на уколах и антибиотиках. Если возникнет что-то действительно важное и срочное, я всегда буду на связи и смогу участвовать в неотложных совещаниях / звонках через Zoom. Но прошу отнестись с пониманием — я буду на больничном в ближайшие две недели“, — публикует сообщение „Наша Нiва“.