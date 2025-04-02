В Польше исчезла член совета оппозиции Беларуси Анжелика Мельникова. Что об этом известно

Бывший белорусский дипломат и один из лидеров оппозиции Павел Латушко сообщил, что мобильный телефон Мельниковой находится на территории Беларуси. Однако свидетельств того, что сама Мельникова может быть в этой стране, пока нет.
Польские власти заявили, что она уже несколько недель находится за пределами Польши.
Согласно данным оппозиционного издания „Наша Нiва“, из Варшавы Мельникова улетела в Лондон, после чего с ней пропала связь.
Русская служба Би-би-си рассказывает о том, что известно об исчезновении Анжелики Мельниковой на данный момент.
„Отпросилась на больничный и исчезла“
27 марта о исчезновении Мельниковой сообщил в варшавскую комендатуру глава Народного антикризисного управления (орган белорусской оппозиции, сокращённо — НАУ) Павел Латушко. В последний раз Анжелика выходила на связь с Латушко в мессенджере за два дня до этого.
По словам Латушко, в марте Мельникова сообщила команде НАУ, что заболела ковидом в тяжелой форме. „Она сказала, что идет к врачу, сдает анализы и надеется выйти в офис в понедельник (24 марта). В офис она так и не вышла, и тогда у нас стали появляться опасения, что с ней что-то происходит“.
29 марта пресс-секретарь МВД Польши Яцек Добжиньски сообщил в X, что, согласно данным властей, Мельникова на протяжении нескольких недель находится за пределами страны.
По информации признанного белорусскими властями экстремистским издания „Наша Ніва“, Анжелика Мельникова самостоятельно покинула территорию Польши. „Она вылетела с территории Евросоюза в Великобританию, после чего её след пропал“, — сообщили в издании.
Эту же информацию подтвердил и Павел Латушко, добавив, что о визите в Лондон Мельникова лично сообщила в НАУ. (Согласно фотографиям из фейсбука Мельниковой, она уже посещала Лондон с детьми в конце прошлого года.)
Кроме того, 23 марта бывший супруг Мельниковой — Андрей Мельников — автобусом выехал из Польши в Беларусь, сообщил Латушко со ссылкой на польские правоохранительные органы.
По информации издания „Зеркало“ (признано белорусскими властями экстремистским), вскоре после этого Андрея Мельникова с двумя дочерьми видели в городе Несвиж (откуда родом и сама Анжелика). Об этом изданию сообщил местный житель.
„Это точно был Андрей, вместе с ним — две их девочки, — утверждает читатель. — Я сначала удивился, поскольку думал, что они все за границей. А потом прочитал новости об исчезновении Анжелики и о том, что ее муж может находиться в Беларуси“.
Где находится сама Анжелика, неизвестно, однако команда Латушко сообщает, что им удалось отследить месторасположение ее мобильного телефона. „Телефон Анжелики определялся 19 и 25 марта по геолокации в Минске“, — пояснили Русской службе Би-би-си в команде НАУ.
В начале февраля этого года Анжелика Мельникова взяла двухнедельный отпуск и не занималась делами КС, сообщила в эфире „Белсата“ (СМИ признано белорусскими властями экстремистским) вице-спикер КС Станислава Глинник.
„Она сказала, что ей нужно привести в порядок документы ее организации. Что ей нужно время, чтобы заняться бухгалтерией. И после уже этого отпуска она заболела ковидом и больше не возвращалась к делам Координационного совета“, — рассказала Глинник.
По данным „Нашей Нiвы“, в своем последнем сообщении коллегам из Координационного совета Мельникова говорила, что тяжело заболела.
„У меня осложнение после ковида, и сегодня подтвердилось воспаление легких. Сейчас я на уколах и антибиотиках. Если возникнет что-то действительно важное и срочное, я всегда буду на связи и смогу участвовать в неотложных совещаниях / звонках через Zoom. Но прошу отнестись с пониманием — я буду на больничном в ближайшие две недели“, — публикует сообщение „Наша Нiва“.
„Урон демократическим силам Беларуси“
Оснований полагать, что Анжелика Мельникова могла сотрудничать с белорусскими спецслужбами, как спекулируют об этом некоторые в интернете, нет, говорит Павел Латушко.
В доказательство этого Латушко перечислил заслуги Мельниковой для демократических сил Беларуси, включая поддержку „Киберпартизан“ (белорусских хакеров-активистов, ушедших в оппозицию после 2020 года — Би-би-си) и вклад, внесенный в признание Координационного совета Сенатом Польши в качестве „парламента в эмиграции“.
„Это уже какой-то сверхагент получается“, — добавил Латушко.
Кроме того, в конце прошлого года Мельникова получила гражданство Польши, пройдя все необходимые процедуры проверки со стороны властей, добавил политик.
„То, что происходит с ней, наносит урон демократическим силам Беларуси“, —отметил Латушко, добавив, что преследование и запугивание членов оппозиции за границей стало стандартной практикой со стороны белорусских силовиков.
Насколько велика вероятность того, что Мельникову могли насильно вывезти в Беларусь?
„Физически скрутить и вывезти человека в таких условиях, о которых мы говорим, нереально, — считает основатель фонда помощи репрессированным белорусам BYSOL Андрей Стрижак. — По маршруту следования (по земле и авиа) существует слишком много мест, где человек может подать сигнал бедствия, и он взаимодействует с большим числом различных сотрудников“.
„Однако если рядом с ней находится кто-то, кто заставляет ее действовать не силой, а с помощью шантажа и угроз, то такой сценарий в принципе возможен“, — добавил Андрей Стрижак.
„Сценарий, при котором она будет слишком долго скрываться, мне кажется нереалистичным. Она рано или поздно должна будет где-то появиться, если она жива“.