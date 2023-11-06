В Польше грузовики заблокировали три крупных погранперехода на границе с Украиной

На пограничном контрольно-пропускном пункте в Дорохуске почти весь грузовой поток был заблокирован протестующими, которые жалуются на падение доходов из-за либерализации правил Европейского Союза.
«Мы хотим, чтобы были восстановлены правила честной конкуренции», — заявил AFP Рафал Меклер, один из организаторов акции протеста.
После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС отказался от системы, при которой украинские транспортные компании должны были получать специальные разрешения на въезд в страны Евросоюза.
По мнению протестующих, этот шаг спровоцировал приток украинских компаний, конкуренция выросла, а прибыль перевозчиков сократилась.
«Их затраты на обслуживание грузовика, найм водителя или просто на открытие бизнеса или оплату социального страхования намного ниже», — сказал AFP владелец транспортной компании Марек Оклински. «Они снижают цены и забирают грузы, которые мы возили раньше», — добавил он.
Протестующие устроили аналогичные акции контрольно-пропускных пунктах в Гребенне и Корчовой. При этом они обещают пропускать транспорт с пассажирами, а также с гуманитарной или военной помощью.
Министерство инфраструктуры Польши заявило, что Варшава не может удовлетворить требования протестующих компаний, восстановив систему разрешений для украинских перевозчиков, ссылаясь на правила ЕС.
«Соглашение было достигнуто ЕС […] поэтому Польша не может вновь ввести систему разрешений с Украиной до истечения срока действия вышеупомянутого соглашения», — говорится в заявлении министерства, призывающем протестующих прекратить акцию.