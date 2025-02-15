В Польше арестован готовивший диверсии россиянин

Туск: РФ планировала акты „воздушного террора“ по всему миру

15 января польский премьер обвинил Россию в подготовке диверсий против авиакомпаний по всему миру. По словам Туска, Польша „играет ключевую роль в Европе в противостоянии диверсиям, которые Россия организует не только на польской территории“. Его заявления прозвучали на фоне недавних публикаций СМИ о том, что Москва планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов, направлявшихся из стран ЕС в Северную Америку.