В подземной ловушке: в Словении проводится операция по спасению пяти человек

Семья со взрослым ребенком и двумя гидами отправилась на платную экскурсию в Постойна Яма в субботу в 8 часов утра. В 15 часов они не вышли из пещеры, как было запланировано. Дежурный офицер местной спелеологической ассоциации спустился туда и обнаружил, что уровень воды поднялся.

Спасательная операция началась в 17 часов в субботу. Первые дайверы добрались до пленников в ночь на воскресенье и оказали им медицинскую помощь. Второе погружение началось сегодня в 14 часов. Спасателям требуется три-четыре часа, чтобы добраться до ожидающих помощи.

"У нас есть несколько возможных сценариев, а именно: даже если уровень воды не спадет, спуститься к ним и доставить еду, одежду, прочие припасы. Затем надо будет дожидаться благоприятного момента, когда уровень воды снизится достаточно, чтобы они могли безопасно выйти из пещеры". сказал Дамир Поднар, руководитель подразделения технического дайвинга.