В Подмосковье разбился самолет SuperJet 100 без пассажиров на борту

ТАСС передает, что Superjet 100, по предварительным данным, упал в Подмосковье во время тестового полета после планового ремонта.

Все три члена экипажа, находившиеся на борту, погибли, со ссылкой на оперативные службы сообщает агентство.

Источник „Интерфакса“ в экстренных службах рассказал, что во время тестового полета экипаж подал сигнал бедствия, был перенаправлен в зону ожидания и несколько минут вырабатывал топливо. При попытке захода на посадку самолет пропал с радаров, сообщил источник.