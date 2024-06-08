В Париже задержаны трое граждан Молдовы за граффити с гробами

Граффити были обнаружены в пятницу в седьмом округе Парижа, где находится Эйфелева башня. Как отмечает газета, пока что неизвестно, сколько всего было сделано таких рисунков. Также неясно, связаны ли задержанные с людьми, которые поставили гробы с французскими флагами у Эйфелевой башни.

1 июня у Эйфелевой башни были установлены пять гробов с французскими флагами и надписями "Французские солдаты в Украине" – в гробах были мешки с гипсом. Полиция задержала 38-летнего водителя фургона, в котором привезли гробы. Также были задержаны двое мужчин в возрасте 25 и 17 лет, когда те, предположительно, планировали сесть на автобус до Берлина. Как писали французские СМИ, проводится расследование, "чтобы выяснить, не была ли эта акция организована из-за рубежа". Французская разведка считает, что за акцией может стоять Россия.