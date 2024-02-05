В Париже вызовут посла РФ из-за гибели волонтеров в Украине

МИД Франции вызовет посла РФ после гибели двух французских волонтеров в результате российской атаки на Украину, а также в связи с тем, что Париж назвал всплеском дезинформации из Москвы. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

Сежурн также обвинил Россию в направленной против Франции систематической кампании по дезинформации. На фоне приближающейся второй годовщины войны в Украине и без того не слишком теплые франко-российские отношения еще больше ухудшились в последние недели, после того как Париж усилил поддержку Киева, в том числе пообещав отправить больше крылатых ракет дальнего радиуса действия. Всего через два дня после того, как было объявлено о новых поставках оружия, министерство обороны России 16 января заявило, что его войска уничтожили около 60 французских наемников в результате удара по зданию в Харькове, не предоставило доказательств, подтверждающих это утверждение. Позже российские законодатели приняли резолюцию, осуждающую французских "наемников" в Украине.