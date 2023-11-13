В Париже состоялся гражданский марш против антисемитизма

По заявлению организаторов, причиной проведения воскресного марша послужили заметно участившиеся в последнее время во стране случаи проявления антисемитизма, а также осознание главных ценностей демократической республики. "Мы призываем к большому гражданскому маршу между Бурбонским и Люксембургским дворцами (где заседают нижняя и верхняя палаты парламента Франции соответственно. - Ред.), объединяющему всех, кто осознает себя в ценностях нашей республики и полон решимости их защищать", - говорится в тексте организаторов марша, опубликованном в газете Le Figaro.

Помимо Парижа, аналогичные марши в этот же день состоялись в других французских городах. В частности, в Гренобле в акции против антисемитизма, согласно данным местной полиции, приняли участие 4000 человек, в том числе представитель правительства Оливье Веран.

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