В Париже при нападении с ножом погиб один прохожий

"Полиция только что отважно задержала злоумышленника, атаковавшего с ножом прохожих в Париже, в районе набережной Гренель. Один погибший и один раненый, которому оказывает помощь бригада пожарных", - написал министр.

Погибший - гражданин ФРГ

Позже на пресс-конференции Дарманен указал, что мужчина, погибший в результате нападения, имел гражданство Германии. Эту же информацию распространил французский телеканал BFM TV, уточняя, что речь идет об уроженце Филиппин, который после ножевого удара скончался от остановки дыхания. Спутник жертвы при нападении не пострадал, следует из сообщения. По данным телеканала, злоумышленник был также вооружен молотком и до задержания успел нанести им травмы еще двум людям.

По данным агентства AFP, нападавший, который во время преступления прокричал фразу "Аллах акбар!" ("Аллах велик"), был рожден во Франции и имел французское гражданство.