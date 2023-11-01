В Париже полиция открыла огонь по женщине в парандже, которая угрожала пассажирам поезда

Сообщается, что женщина отказалась подчиниться требованиям полицейских и по ней было произведено 8 выстрелов, она получила ранения.
Как выяснилось позже, женщина не была вооружена.
Тревогу подняли пассажиры пригородного поезда в XIII округе Парижа, на станции «Библиотека имени Франсуа Миттерана» в дело вмешалась полиция.
Как именно женщина угрожала пассажирам не уточняется, однако известно, что она кричала «Аллаху акбар» (то есть «Аллах — велик!»).
По данным полиции, сотрудники опасались за свою безопасность и безопасность окружающих, поэтому открыли огонь. Женщина была ранена в живот и сейчас находится в тяжелом, но стабильном состоянии в больнице, где ей делают операцию.
По словам префекта Парижа Лорана Нуньеса, это может быть та самая женщина, которая в 2021 году уже угрожала сотрудникам сил безопасности, охранявшим уязвимые объекты от возможных террористических нападений.
Тогда эту женщину на некоторое время изолировали в связи с состоянием психического здоровья.
Как отметил представитель правительства Оливье Веран, сотрудники полиции, стрелявшие в подозреваемую, имели закрепленные на себе видеокамеры, что поможет выяснить точные обстоятельства происшествия, в связи с которым начаты сразу два расследования. Одно касается действий самой подозреваемой, другое призвано выяснить, насколько оправданным было применение оружия.
Инцидент произошел на фоне повышенной напряженности во Франции, вызванной войной между Израилем и ХАМАС.
В начале месяца на юге страны погиб школьный учитель и два человека получили серьезные ранения, причем нападавший тоже выкрикивал «Аллаху акбар». После это случая во Франции была введен самый высокий уровень антитеррористической готовности.
Власти Франции обеспокоены подъемом антисемитизма в стране
В последние дни в Париже и его окрестностях также произошло несколько антисемитских выходок. В некоторых районах на стенах появились нарисованные звезды Давида, как это было когда-то в нацистской Германии.
А в целом, по словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, с 7 октября, когда ХАМАС совершил нападение на Израиль, подобных актов было отмечено уже свыше 850.
«Я плачу, потому что я вновь наблюдаю ту же ненависть, с которой к нам относились, когда я был ребенком, и я не могу понять этого», — заявил телеканалу BFMTV житель одного из домов, на которых появилось граффити с изображением звезды Давида.
Как показали результаты опроса, проведенного этим телеканалом, антисемитские выходки тревожат 83% населения страны.
Мэр одного из северных пригородов Парижа Карим Буамран призвал наказать авторов «антисемитских и расистских» граффити по всей строгости закона.
Заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар заявил, что все намалеванные на стенах звезды Давида будут закрашены и проведено расследование этих инцидентов.