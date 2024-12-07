2024.12.07 18:56

В Париже началась первая встреча Зеленского с Трампом после ноябрьских выборов в США

 
Радио Свобода
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский
ФОТО: SARAH MEYSSONNIER | AFP / Scanpix

В Париже началась встреча избранного президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Трансляцию прибытия Зеленского вело агентство Associated Press.

Трамп участвует в первом зарубежном туре после переизбрания на пост президента и впервые встречается с Зеленским в этом качестве. В ходе предвыборной кампании он резко критиковал президента Украины и военную помощь США Украине. В то же время он заявлял, что у него есть план моментального прекращения войны.

Избранный президент США объявил, что назначит бывшего главу штаба Совета национальной безопасности страны генерала Келлога специальным представителем по Украине и России.

В июне 2024 года Келлог предлагал план принуждения Москвы и Киева к переговором: Украине в случае отказа было предложено сократить военную помощь, в случае отказа Москвы военная помощь Украине должна быть увеличена.

На время переговоров стороны должны прекратить огонь и остаться по фактической линии фронта, преимущественно, проложенной на территории Украины.

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Радио Свобода
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