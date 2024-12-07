В Париже началась первая встреча Зеленского с Трампом после ноябрьских выборов в США

Трамп участвует в первом зарубежном туре после переизбрания на пост президента и впервые встречается с Зеленским в этом качестве. В ходе предвыборной кампании он резко критиковал президента Украины и военную помощь США Украине. В то же время он заявлял, что у него есть план моментального прекращения войны.
Избранный президент США объявил, что назначит бывшего главу штаба Совета национальной безопасности страны генерала Келлога специальным представителем по Украине и России.
В июне 2024 года Келлог предлагал план принуждения Москвы и Киева к переговором: Украине в случае отказа было предложено сократить военную помощь, в случае отказа Москвы военная помощь Украине должна быть увеличена.
На время переговоров стороны должны прекратить огонь и остаться по фактической линии фронта, преимущественно, проложенной на территории Украины.