В Париже началась первая встреча Зеленского с Трампом после ноябрьских выборов в США

Трамп участвует в первом зарубежном туре после переизбрания на пост президента и впервые встречается с Зеленским в этом качестве. В ходе предвыборной кампании он резко критиковал президента Украины и военную помощь США Украине. В то же время он заявлял, что у него есть план моментального прекращения войны.