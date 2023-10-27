В Париже экоактивисты облили Пирамиду Лувра оранжевой краской

Французский коллектив «гражданского сопротивления» создали в 2022 году. Он интегрирован в международную сеть из одиннадцати климатических проектов под названием A22, которые проводят ненасильственные акции с целью привлечь внимание к проблемам климата.

Как писал The Insider, полиция почти бессильна против таких автономных групп с горизонтальной структурой.