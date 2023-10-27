В Париже экоактивисты облили Пирамиду Лувра оранжевой краской

 
The Insider
ФОТО: Mehdi FEDOUACH / AFP/Scanpix

Участники экологического движения Dernière Rénovation облили Пирамиду Лувра в Париже оранжевой краской и потребовали от властей изменить климатическую политику.

Французский коллектив «гражданского сопротивления» создали в 2022 году. Он интегрирован в международную сеть из одиннадцати климатических проектов под названием A22, которые проводят ненасильственные акции с целью привлечь внимание к проблемам климата.

Как писал The Insider, полиция почти бессильна против таких автономных групп с горизонтальной структурой.

Многие задаются вопросом: какой смысл в экологическом движении, если его деятельность вызывает у многих раздражение и неприязнь. Однако сами активисты уверены: привлечь внимание общества к проблеме менее радикальными способами нельзя.

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The Insider
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