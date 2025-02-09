В ООН сочли незаконным план Трампа по расселению палестинцев

План президента США Дональда Трампа по расселению палестинцев, проживающих в секторе Газа, нарушает международное право. Такое мнение выразила председатель независимой комиссии по палестинской территории, созданной Советом ООН по правам человека (СПЧ), Нави Пиллэй в интервью изданию Politico, опубликованном в воскресенье, 9 февраля.

„Трамп крайне плохо разбирается в вопросах международного права. Насильственное перемещение группы лиц, проживающих на оккупированной территории, является нарушением международного права и равносильно этнической чистке“, - заявила она. По оценкам Пиллэй, не существует „ни одного законного способа“ осуществления идеи Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа и передаче его во владение США.