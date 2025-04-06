В ООН резко осудили удар России по Кривому Рогу

„Это самый смертоносный отдельный удар против детей, который УВКПЧ подтвердило с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года“, - сказано в заявлении.

По его словам, 5 апреля комиссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) посетила место удара, задокументировала ущерб, установила имена девяти убитых детей. Сейчас специалисты ООН продолжают сбор информации. „УВКПЧ задокументировало повреждения, нанесенные сотнями осколков зданиям, детским качелям и горкам, а также на деревьях и на земле“, - говорится в сообщении.

Удар российской армии по Кривому Рогу 4 апреля стал крупнейшим убийством детей за все время войны в Украине. Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка, опубликованном в воскресенье, 6 апреля.

„Это невообразимый ужас - девять детей погибли, большинство из них - во время игры в парке, над ними разорвалось осколками военное оружие, - сказал Тюрк. - Взрыв унес жизни 18 человек теплым пятничным вечером в Кривом Роге, когда семьи собрались у детской площадки, ресторана и жилых домов“.

УВКПЧ: Возможное военное преступление

„Применение Российской Федерацией взрывного оружия с большой площадью поражения в густонаселенном районе без какого-либо явного военного присутствия демонстрирует безрассудное пренебрежение жизнями гражданского населения“, - добавил Тюрк.