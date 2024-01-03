В ООН призвали Россию и Украину к немедленной деэскалации

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во вторник, 2 января, призвал Россию и Украину немедленно предпринять шаги для деэскалации боестолкновений, а также обеспечить защиту гражданского населения и соблюдение норм международного права.
"Тревожная эскалация боевых действий, десятки гражданских лиц убиты в Украине и России. Международное гуманитарное право запрещает неизбирательные атаки и нападения на гражданские объекты", - констатирует Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в соцсети X.
Deutsche Welle
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