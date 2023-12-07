В ООН отрицают предвзятость по отношению к Израилю

«Единственная сторона, которую мы поддерживаем, — это сторона спасения жизней», — сказал Дюжаррик. Накануне Гутерриш, ссылаясь на статью Устава ООН, не применявшуюся десятки лет, потребовал от Совета Безопасности вмешаться и предотвратить гуманитарную катастрофу в Газе. Израиль назвал этот шаг новым моральным дном и доказательством настроенности организации против него.

Дюжаррик признал, что вмешательство Гутерриша — это крайне редкий шаг, но он был вынужден на него пойти из-за «масштабов человеческих страданий». По его словам, генсек ООН выступает за прекращение огня, поскольку иначе Газа может погрузиться в хаос, который «легко может иметь катастрофические последствия для всего региона».