В оккупированной части Харьковской области тоже устроили голосование

Страны Запада и Украина ранее осудили проведение голосования в четырёх областях Украины, частично оккупированных российскими войсками, а также Севастополе и аннексированном Крыму. Отличие Харьковской области от этих регионов в том, что Россия формально не заявляла о её аннексии, то есть даже с точки зрения Москвы голосование проводилось за границей. Как это было оформлено формально-юридически - неясно.

Россия после широкомасштабного вторжения в Украину контролировала около трети Харьковской области с городами Изюм, Балаклея и Купянск. Однако почти вся она была отбита украинскими войсками осенью 2022 года. Под контролем России осталась только небольшая полоска земли на востоке без крупных населённых пунктов. Утверждается, что на этой территории были открыты два избирательных участка, а также к жителям приезжали с переносными урнами. Речь, как утверждается, идёт о жителях, которые успели получить российские паспорта за время российской оккупации.

Глава российской так называемой военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что явка избирателей составила 92%. За кого они голосовали и сколько их было в абсолютных цифрах, он не сообщил.

Владимир Путин накануне, выступая после оглашения предварительных итогов президентских выборов, заявил, что Россия "в какой-то момент" будет пытаться создать так называемую санитарную зону в Украине. Так он ответил на вопрос о том, считает ли он необходимым присоединить к России Харьковскую область. Вопрос прозвучал в контексте обстрелов Белгорода, которые усилились в последние дни.

Путин прямо не отверг возможность аннексии каких-либо территорий, однако сделал акцент на том, что "может возникнуть необходимость создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует". Если трактовать его слова дословно, то речь может идти об угрозе оккупации территории Украины на значительную глубину от российской границы, в десятки и даже сотни километров.