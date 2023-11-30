В ОАЭ началась конференция ООН по изменению климата

Фонд призван помочь бедным странам справиться с последствиями климатических изменений. Развитые страны, которые в большей степени ответственны за глобальное потепление, будут "приглашены" к пополнению фонда, однако взносы будут добровольными. США, Великобритания, Германия, Япония и ОАЭ уже пообещали выделить миллионы долларов в Фонд потерь и ущерба.

Ожидается, что к 2030 году фонд сможет выделять по сто миллиардов долларов ежегодно. Доступ к нему будут иметь все развивающиеся страны. Они заявили, что их реальные потребности по преодолению последствий климатического кризиса уже приближаются к 400 миллиардам долларов.

Решение о создании Фонда потерь и ущерба будет утверждено в конце Конференции, 12 декабря.

Одними из основных вопросов саммита будут повышение глобальной температуры и использование ископаемого топлива, сжигание которого ускоряет глобальное потепление и загрязняет окружающую среду.