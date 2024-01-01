В новогоднюю ночь Россия выпустила по Украине 90 "Шахедов", повреждены музей и университет

"В течение 11 часов продолжалась мощная массированная дроновая атака. Стартовали дроны-камикадзе вечером, а боевая работа закончилась около 4-х утра, — говорится в сообщении Сил обороны юга Украины. — В новогоднюю ночь силы противовоздушной обороны на юге сбили 51 БПЛА типа „Shahed-131/136": 28 — в Одесской области, 14 — в Николаевской, 5 — в Винницкой области, 2 — в Днепропетровской, по 1 — в Херсонской и Кировоградской".

По сообщениям местных властей, в Одесской области удары пришлись на припортовый терминал и жилые дома. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате атаки погиб 15-летний подросток, семеро ранены, из них трое госпитализированы. Падающие обломки дронов повредили как минимум три многоквартирных дома.

В Николаевской области удары пришлись по объекту инфраструктуры, в результате возник сильный пожар, но его удалось потушить.