В Норвегии вступил в силу запрет на въезд туристов из России

С 29 мая вступил в силу запрет на въезд в Норвегию российских туристов. Кроме того, для россиян запрещены транзитные поездки через Норвегию в другие европейские страны. Правительство в Осло объявило об этой мере на прошлой неделе.

По данным норвежских властей, запрет не распространяется на россиян, имеющих студенческую или рабочую визу, обладателей удостоверения приграничного жителя, вида на жительство в странах шенгенской зоны, а также тех, кто направляются в Норвегию в гости к родственникам.

При этом во въезде в страну могут отказать россиянам, имеющим многолетнюю туристическую визу, выданную как Норвегией, так и странами шенгенской зоны.