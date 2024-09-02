По подсчетам экспертов, кит умер в достаточно молодом возрасте: ему было около 15 лет, в то время как продолжительность жизни китов может достигать 60 лет.

„Мы смогли поднять его останки и поместили их в холодное место, чтобы подготовиться к вскрытию в ветеринарном институте“, — рассказал Стрэнд.

По его словам, о причинах смерти морского животного пока судить сложно, поскольку на его теле не было никаких очевидных повреждений.

О смерти кита агентству AFP сообщил Себастьян Стрэнд — основатель общественной организации Marine Mind, которая в течение нескольких лет отслеживала передвижения Хвалдимира.

Норвежцы дали киту прозвище „Хвалдимир“, в котором объединилось слово „hval“ (то есть кит по-норвежски) и имя Владимир — с очевидным намеком на российского президента Владимира Путина.

История кита

Хвалдимир был обнаружен у берегов Норвегии в апреле 2019 года. Его заметили рыбаки около островов Ингёйя и Рольвсёй, когда он проплыл мимо их лодок. Это было странно — белухи редко встречаются так далеко к югу от полярных широт.

При этом тело кита стягивала сбруя из ремней, представлявшая собой крепление для камеры и застежки с надписью на английском языке „Equipment St. Petersburg“ (то есть „Снаряжение Санкт-Петербург“).

На фотографиях был также заметен логотип петербуржской компании „Снаряжение“. В компании Русской службе Би-би-си тогда сообщили, что такие пряжки продавали тысячами штук оптом и в розницу, и их мог купить кто угодно.