В Нормандии вспоминают "День Д"

Торжества начались в Вер-сюр-Мер, где находится мемориал в память о погибших в Нормандии британских военнослужащих. На церемонию приехали президент Франции Эммануэль Макрон и король Великобритании Карл III с королевой Камиллой. В своём выступлении король призвал помнить уроки истории и "противостоять тирании".

В течение дня пройдёт ещё несколько памятных мероприятий – в местах, где расположены мемориалы канадских и американских военных. Ожидается, что в них примет участие и президент США Джо Байден, который прибыл во Францию накануне, канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Украины Владимир Зеленский. Российские представители в конце концов приглашены не были, власти Франции заявили, что из-за агрессии против Украины не могут их пригласить.