В Нормандии вспоминают "День Д"

Торжества начались в Вер-сюр-Мер, где находится мемориал в память о погибших в Нормандии британских военнослужащих. На церемонию приехали президент Франции Эммануэль Макрон и король Великобритании Карл III с королевой Камиллой. В своём выступлении король призвал помнить уроки истории и "противостоять тирании".
В течение дня пройдёт ещё несколько памятных мероприятий – в местах, где расположены мемориалы канадских и американских военных. Ожидается, что в них примет участие и президент США Джо Байден, который прибыл во Францию накануне, канцлер Германии Олаф Шольц, а также президент Украины Владимир Зеленский. Российские представители в конце концов приглашены не были, власти Франции заявили, что из-за агрессии против Украины не могут их пригласить.
В центре внимания памятных мероприятий в 80-ю годовщину "Дня Д" – ветераны Второй мировой войны. В Нормандию приехали около 200 участников войны, главным образом из Британии и США. Многим из них уже более 100 лет. Лидеры стран, участвующие в мероприятиях, тепло их приветствуют.
В 2014 году Владимир Путин принимал участие в торжествах в Нормандии, несмотря на обострение отношений с Западом после аннексии Крыма. Тогда во Франции прошли переговоры в так называемом нормандском формате – с участием лидеров Франции, Германии, России и Украины. С российским вторжением в Украину в 2022 году этот формат перестал существовать.