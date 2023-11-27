В Нидерландах провалилась попытка популиста создать коалицию

В минувшие выходные стало известно о коррупционных подозрениях в адрес сенатора от PVV ван Стрина. 27 ноября он должен был провести встречу с лидером правоцентристской "Народной партии за свободу и демократию" (VVD) Дилан Йешилгёз-Зегериус. Руководство VVD исключило возможность коалиции с ультраправыми, но сигнализировало готовность поддержать правительство меньшинства.

Возможным партнером по коалиции для Вилдерса считается еще одна правоцентристская сила - основанная в 2023 году партия "Новый социальный контракт" бывшего члена движения "Христианско-демократический призыв" (CDA) Питера Омцига. При этом Омциг заявил, что работать с Вилдерсом было бы сложно из-за его радикальных позиций. Переговоры о создании коалиции тем самым могут затянуться на месяцы из-за раздробленности политического ландшафта.

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