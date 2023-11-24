В Нидерландах протестуют против победы Герта Вилдерса

Организаторы демонстрации в Утрехте заявили: "Мы хотим показать жителям Нидерландов, что мы никогда никого не оставим в одиночестве и что мы отстаиваем права всех". Сирийская студентка Джуди Каражоли, указала в интервью агентству AFP, что успех Вилдерса на выборах "очень напугал ее". По ее мнению, "Партия свободы" (PVV) является откровенно расистской партией. Многие из друзей девушки - беженцы с видом на жительство, которые теперь боятся за свое будущее. В рамках своей программы PVV призывает, в частности, лишить сирийских беженцев вида на жительство, поскольку некоторые районы Сирии в настоящее время "безопасны".