В лагере для беженцев в Нидерландах покончила с собой трансгендерная россиянка Антонина Бабкина. Об этом сообщила в субботу, 13 января, "Новая газета" со ссылкой на правозащитную организацию LGBT World Beside.

"Антонина приехала в Нидерланды в поисках безопасности и поддержки, но ее путешествие завершилось преждевременно", - говорится в заявлении организации в соцсети Facebook 11 января.

Издание "Вот так" указывает, что Бабкина улетела в Нидерланды 27 февраля прошлого года и подала прошение об убежище. После этого она начала сообщать в своем Telegram-канале о состоянии депрессии и проблемах с адаптацией.

Депрессия и проблемы с антидепрессантами

"После того, что произошло со мной, я стала хейтить Нидерланды. Потому что мне так и не возобновили антидепрессанты, у меня синдром отмены. [Организациям для беженцев] плевать, что у тебя психическое расстройство, они всех признают здоровыми и притом даже банально тестирование не проводят", - писала Бабкина.