В Нидерландах начались выборы – там сменится премьер впервые за 13 лет

В выборах участвуют 26 партий всего политического спектра. Для формирования большинства в парламенте необходимо 76 из 150 мандатов. По результатам опросов, ни одна партия столько не получит, а основными претендентами на победу и формирование правящей коалиции считаются четыре партии.

"Народная партия за свободу и демократию" сейчас имеет большинство мест в парламенте и своего премьер-министра – Марка Рютте, который занимал эту должность с 2010 года. В июле 2023 года он объявил об отставке из-за раскола правящей коалиции по иммиграционным вопросам. Рютте, которого прозвали "тефлоновым Марком" за его способность сдерживать правительственные кризисы, заявил, что уйдёт из политики.