В Непале в результате наводнения погибли более 100 человек

В Непале в результате опустошительных наводнений и оползней погиб, по последним данным, как минимум 101 человек, еще 64 числятся пропавшими без вести, сообщила полиция в воскресенье, 29 сентября. Ожидается, что число жертв возрастет.

Особенно сильно пострадали окрестности столицы Непала Катманду, где реки вышли из берегов и затоплены дома. Из-за оползней заблокировано несколько скоростных дорог. Люди идут вброд по грудь, пытаясь пробраться на возвышенность. По данным на утро 29 сентября, удалось спасти почти 3300 человек.

Масштабная спасательная операция