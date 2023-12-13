В немецкой разведке шпионили в пользу РФ? Что скажет суд

Процесс по делу о шпионаже в пользу России начался 13 декабря в Высшем земельном суде Берлина и будет проходить до июля 2024 года. Главный обвиняемый - Карстен Л., бывший сотрудник Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Его арестовали в декабре 2022 года, о чем 22 декабря того же года официально сообщила Федеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ. На скамье подсудимых также предполагаемый сообщник Карстена Л. - бизнесмен Артур Е, которого арестовали в январе 2023 года.

Карстена Л. и Артура Е. обвиняют в госизмене с "особо тяжкими" последствиями. Им инкриминируют то, что они совместно с российским предпринимателем сообщали секретные данные ФСБ России. Согласно Федеральной прокуратуре ФРГ, расследование по этому делу проводилось при содействии BND и американского ФБР. В обвинительном заключении речь идет о девяти документах BND, касающихся проекта по сбору технической информации, которые оказались в распоряжении российской спецслужбы.

Секретная информация на компьютерах BND