2024.07.07 22:07

В НАТО опасаются, что Байден не сможет победить Трампа

 
Deutsche welle
JAV prezidento Joe Bideno ir buvusio prezidento Donaldo Trumpo debatai
JAV prezidento Joe Bideno ir buvusio prezidento Donaldo Trumpo debatai
ФОТО: CNN

Союзники США по НАТО опасаются, что Байден слишком стар и нездоров, чтобы выиграть у Трампа на президентских выборах, пишет Politico, побеседовав с 20 дипломатами и политиками.

Дипломаты и мировые лидеры из стран НАТО выражают озабоченность по поводу того, что возраст и здоровье президента США Джо Байдена могут помешать ему победить на президентских выборах. Об этом в воскресенье, 7 июля, пишет издание Politico, журналисты которого в течение последнего месяца побеседовали с 20 официальными лицами, связанными с Североатлантическим альянсом, и узнали их мнение о перспективах Байдена остаться в Белом доме.

Politico отмечает, что эти собеседники в основном выступают за переизбрание Байдена, полагая, что возвращение Дональда Трампа на пост президента нанесет ущерб НАТО и подорвет поддержку Украины. Однако они испытывают тревогу после недавнего выступления Байдена на теледебатах и опасаются, что он может оказаться слишком слабым для победы над Трампом.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Deutsche welle
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии