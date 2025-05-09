В Нарве на стене замка россиянам показывают гибридного "Путина-Гитлера"

По словам очевидцев, плакат вывесили около четырех утра. Руководство Нарвского музея сообщало ранее, что плакат будет, но не анонсировало точное время его вывешивания, опасаясь неприятных ситуаций и провокаций.
Впервые плакат, разоблачающий суть современной политической позиции российского президента с надписью „Путин — военный преступник“, экспонировали на стене замка 9 мая 2023 года. Он вызвал среди нарвитян неоднозначную реакцию, в большей степени неодобрительную, и провисел около недели. Российские пограничники тогда потребовали убрать плакат, но он остался на стене. Затем в том же виде он появлялся на замке в мае 2024 года, словно бы „отражая“ пропагандистские настроения концерта в Ивангороде, посвященного празднованию Дня Победы в России.
За несколько дней до 9 мая на этой же стене Нарвского замка, которая смотрит на реку, были вывешены флаги Нарвы, Эстонии, Европейского союза и Украины.
„Сегодня, в день Европы, мы отмечаем мир и свободу, — прокомментировала появление нового плаката на стене замка руководитель Нарвского музея. — С завершением Второй мировой войны именно мир и свобода, уважение к суверенитету, принципы солидарности, стали базовыми ценностями Европейского сообщества. Вместе с тем, рядом с нами четвертый год идет полномасштабная война. Агрессором в этой войне, развязанной против суверенной Украины, является Россия. Мы называем диктатора диктатором и военного преступника военным преступником. Это наш месседж, который мы подготовили, как и раньше, совместно с Propastop“.
Напомним, что против руководителя музея, Марии Сморжевских-Смирновой, было возбуждено уголовное дело по статье о распространении военных „фейков“ группой лиц по политическим мотивам. С лета 2024 года она находится в базе розыска российского МВД.