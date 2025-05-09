В Нарве на стене замка россиянам показывают гибридного "Путина-Гитлера"

За несколько дней до 9 мая на этой же стене Нарвского замка, которая смотрит на реку, были вывешены флаги Нарвы, Эстонии, Европейского союза и Украины.

„Сегодня, в день Европы, мы отмечаем мир и свободу, — прокомментировала появление нового плаката на стене замка руководитель Нарвского музея. — С завершением Второй мировой войны именно мир и свобода, уважение к суверенитету, принципы солидарности, стали базовыми ценностями Европейского сообщества. Вместе с тем, рядом с нами четвертый год идет полномасштабная война. Агрессором в этой войне, развязанной против суверенной Украины, является Россия. Мы называем диктатора диктатором и военного преступника военным преступником. Это наш месседж, который мы подготовили, как и раньше, совместно с Propastop“.