В Мюнхене произошла стрельба у консульства Израиля

Стрельба произошла в центре Мюнхена утром в четверг, 5 сентября, сообщает полиция столицы Баварии. Указывается, что полиция направила сотрудников к месту происшествия - Документационному центру истории национал-социализма в центре города.
Вблизи этого центра расположено генеральное консульство Израиля. „В районе площади Каролиненплац полиция открыла огонь по подозрительному человеку, тот был ранен“,- написала полиция Мюнхена в соцсети X. Место происшествия оцеплено.
Между тем еженедельник Der Spiegel пишет, что в полицейской операции задействован и вертолет.
Полиция указывает в соцсети X, что на данный момент она не располагает информацией о наличии других подозрительных лиц в связи с инцидентом. Она обратилась к возможным свидетелям с просьбой загрузить сделанные ими на месте происшествия фото- и видеозаписи на специальный портал или отдать их в ближайший полицейский участок, чтобы помочь расследованию. В то же время полиция призвала граждан не рапространять фото и видео с места происшествия в социальных сетях.
Тем временем таблоид Bild написал, что подозреваемый был вооружен длинноствольным оружием. Мужчина подъехал к Центру документации и открыл огонь по полицейскому посту, расположенному перед зданием, следует из публикации. Сотрудник полиции открыл ответный огонь. Полиция эту информацию пока не подтвердила.
Журналист газеты Süddeutsche Zeitung Ронен Штайнке (Ronen Steinke) выложил в соцсеть X видеозапись, на которой, как следует из пояснения, слышна серия выстрелов перед генконсульством Израиля в Мюнхене.