В Мьянме и Таиланде произошло сильное землетрясение

В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Последовавший через 12 минут повторный подземный толчок оценивается в 6.4 балла. Эпицентр находился к северо-западу от города Сикайн. Жители бывшей столицы Мьянмы Янгон рассказали, что люди в панике выбегали из домов на улицы.
СМИ сообщают о значительных разрушениях на территории Мьянмы. Рухнул мост через реку Иравади, соединяющий Сикайн с городом Ава.
Разрушены, по всей видимости сотни домов. Агентства, волонтеры и пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых людей пытаются извлечь из-под завалов.
Разрушения в Таиланде
Поступают сообщения о разрушениях в столице Таиланда Бангкоке, где на расстоянии почти 1400 км от эпицентра землетрясения также ощущались подземные толчки. В соцсетях распространяется видео с обрушением недостроенного небоскреба. По данным AFP, под завалами оказались несколько десятков рабочих.
Власти Таиланда объявили чрезвычайное положение. Приостановлена работа всех аэропортов страны.
По сообщениям информагентств, подземные толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае. Данных о жертвах полка не поступало.