В Мьянме и Таиланде произошло сильное землетрясение

В Мьянме произошло сильное землетрясение магнитудой 7,7. Последовавший через 12 минут повторный подземный толчок оценивается в 6.4 балла. Эпицентр находился к северо-западу от города Сикайн. Жители бывшей столицы Мьянмы Янгон рассказали, что люди в панике выбегали из домов на улицы.

СМИ сообщают о значительных разрушениях на территории Мьянмы. Рухнул мост через реку Иравади, соединяющий Сикайн с городом Ава.

Разрушены, по всей видимости сотни домов. Агентства, волонтеры и пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых людей пытаются извлечь из-под завалов.

Разрушения в Таиланде