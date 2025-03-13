В Москву отправились официальные лица США. Трамп грозит санкциями, если Россия продолжит войну

Ранее украинская сторона по итогам переговоров в Саудовской Аравии согласилась на 30-дневное прекращение огня.
После встречи в Джидде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь США должны убедить Россию согласиться на предложение о перемирии.
Кремль заявил, что изучает его; в ближайшее время может состояться телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.
Общаясь с журналистами в Овальном кабинете, Дональд Трамп сказал, что получил „позитивные сигналы“ о возможности прекращения огня.
„Но позитивные сигналы ничего не значат, — сказал он. — Это очень серьезная ситуация“.
По его словам, если Россия решит продолжать войну, против нее могут быть введены „разрушительные“ санкции.
„Есть вещи, которые я могу сделать, не слишком приятные в финансовом плане, — сказал Трамп. — Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу добиться мира“.
Он также сказал, что украинская сторона изменила свою позиию.
„У меня был человек [Зеленский], который, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир. Так что посмотрим“, — добавил американский президент.
Он отказался оценить вероятность заключения соглашения о перемирии, но сказал, что, по его мнению, „оно имеет смысл для России“.
Трамп не уточнил, какие именно официальные лица направляются в Москву.
Ранее на этой неделе источник Би-би-си сообщал, что спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправится в российскую столицу после встречи в Джидде. Белый дом подтвердил эти планы в среду.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что советник по национальной безопасности Майк Уолтц провел телефонный разговор с „российским коллегой“. Она не уточнила, с кем именно говорил Уолтц.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, Россия представила США список требований для заключения соглашения о прекращении войны с Украиной и перезагрузке отношений с Вашингтоном.
Неясно, что именно Москва включила в этот список и готова ли она вести мирные переговоры с Киевом до их принятия. По словам источников, российские и американские официальные лица обсуждали детали во время личных и виртуальных бесед в течение последних трех недель.
Источники агентства описывают условия Кремля как широкие и похожие на требования, которые он ранее предъявлял Украине, США и НАТО.