В Москву отправились официальные лица США. Трамп грозит санкциями, если Россия продолжит войну

По его словам, если Россия решит продолжать войну, против нее могут быть введены „разрушительные“ санкции.

„Но позитивные сигналы ничего не значат, — сказал он. — Это очень серьезная ситуация“.

Общаясь с журналистами в Овальном кабинете, Дональд Трамп сказал, что получил „позитивные сигналы“ о возможности прекращения огня.

Кремль заявил, что изучает его; в ближайшее время может состояться телефонный разговор между Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

После встречи в Джидде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что теперь США должны убедить Россию согласиться на предложение о перемирии.

Ранее украинская сторона по итогам переговоров в Саудовской Аравии согласилась на 30-дневное прекращение огня.

„Есть вещи, которые я могу сделать, не слишком приятные в финансовом плане, — сказал Трамп. — Это будет очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что я хочу добиться мира“.

Он также сказал, что украинская сторона изменила свою позиию.

„У меня был человек [Зеленский], который, казалось, не хотел мира. Теперь он согласился на мир. Так что посмотрим“, — добавил американский президент.

Он отказался оценить вероятность заключения соглашения о перемирии, но сказал, что, по его мнению, „оно имеет смысл для России“.

Трамп не уточнил, какие именно официальные лица направляются в Москву.