В Москве взорвали генерала Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты

Следственный комитет России подтвердил, что утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве „было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома“.
В результате взрыва погиб генерал-лейтенант Кириллов и его помощник.
Широкую известность генерал получил после начала войны России против Украины, регулярно выступая на брифингах для журналистов. Он неоднократно бездоказательно утверждал, что Киев причастен к разработке химического и биологического оружия.
54-летний Кириллов стал начальником войск радиационной, химической и биологической защиты защиты в апреле 2017 года. Окончил Военную академию РХБ защиты им. Тимошенко. До 2017 года возглавлял эту академию.
С места гибели Кириллова изъяли компоненты взрывного устройства, передает корреспондент ТАСС. Источник агентства утверждает, что мощность устройства составила около 300 граммов тротила. По данным РБК, мощность составляла более 100 граммов.
Взрывная волна выбила стекла в жилом доме напротив места взрыва, сообщает корреспондент „РИА Новости“.
Украина не комментировала взрыв в Москве, жертвой которого стал генерал и его помощник.
Накануне днем СБУ заочно объявила Кириллова подозреваемым по уголовному делу — по версии украинской спецслужбы, генерал ответственен за „массовое применение“ запрещенного химического оружия „на восточном и южном фронтах Украины“.
Украинские контрразведчики утверждают, что по приказу Кириллова с начала войны „зафиксировано более 4,8 тысячи случаев использования врагом химбоеприпасов“.
Провоенные блогеры называют гибель генерала Кириллова болезненным ударом.
„Убийство начальника войск РХБ защиты в Москве в очередной раз подчеркивает, что какие бы успехи мы не одерживали на поле боя, какая эйфория не царила и сколько бы мы не рассказывали про перехват инициативы, у той стороны всегда сохраняется возможность болезненно уколоть“, — пишет близкий к Минобороны России телеграм-канал „Рыбарь“ (1,3 млн подписчиков).
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал гибель генерала „невосполнимой потерей“. „Мы тесно взаимодействовали с Игорем Анатольевичем в рамках парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине“, — написал он в телеграме.
Киев отвергал утверждения о разработке биологического или иного запрещенного оружия в Украине как абсолютно ложные и пропагандистские.