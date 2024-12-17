В Москве взорвали генерала Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты

„Убийство начальника войск РХБ защиты в Москве в очередной раз подчеркивает, что какие бы успехи мы не одерживали на поле боя, какая эйфория не царила и сколько бы мы не рассказывали про перехват инициативы, у той стороны всегда сохраняется возможность болезненно уколоть“, — пишет близкий к Минобороны России телеграм-канал „Рыбарь“ (1,3 млн подписчиков).