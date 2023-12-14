В Москве судят экс-главу "Минобороны ДНР" Игоря Стрелкова

"В ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде Стрелкову было зачитано обвинительное заключение. С доводами этого документа мой подзащитный категорически не согласился и вину не признал", - сообщил адвокат Гаджи Алиев. Другой адвокат Стрелкова, Александр Молохов, сообщил, что его подзащитный уже дал показания. "Обычно подсудимые дают показания в конце судебного следствия, но наш подзащитный воюет с открытым забралом, поскольку ему нечего скрывать", - отметил он.

"Экстремистские" посты

По словам Гаджи Алиева, в суде Стрелков заявил, что не призывал в своем Telegram-канале к экстремистской деятельности, "а мотивом для размещения постов было привлечение внимания к проблемам мобилизованных в "ДНР" военнослужащих по невыплате им денежного довольствия".