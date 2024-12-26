В море между Финляндией и Эстонией произошел разрыв кабеля

В свою очередь, причина повреждения подводного кабеля связи, пролегающего между Литвой и Швецией, пока неясна, однако передача данных не была нарушена окончательно. Литва пообещала усилить наблюдение за своими водами. По сведениям Военно-морского флота Литвы, инцидент произошел в международных водах.

Повреждение кабеля между Германией и Финляндией

Уже на следующий день после инцидента в Швеции, 18 ноября, финская компания Cinia сообщила о повреждении подводного оптоволоконного кабеля C-Lion1, соединяющего Германию и Финляндию. В результате была прервана телекоммуникационная связь. По данным Cinia, обрыв кабеля произошел в исключительной экономической зоне Швеции, к востоку от южной оконечности острова Эланд, примерно в 700 км от Хельсинки. Позднее в компании предположили, что кабель протяженностью около 1170 километров был оборван якорем или донным тралом.