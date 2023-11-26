В мире прошли акции против насилия в отношении женщин

В субботу, 25 ноября, во многих странах мира прошли демонстрации, посвященные отмечаемому в этот день Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Эти акции известны под общим названием "Оранжевые дни". По данным ООН, насилие в отношении женщин - самое распространенное нарушение прав человека в мире.

Так, в Риме в демонстрации приняли участие около 50 тысяч человек. На днях парламент Италии экстренно принял закон против домашнего насилия на фоне массовых протестов после убийства 22-летней студентки Джулии Чеккетин ее экс-бойфрендом (он был задержан в ФРГ и экстрадирован). Во Франции одним из лозунгов протестующих был "Защитите ваших девочек, воспитайте ваших мальчиков".