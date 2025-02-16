2025.02.16 13:28

В мире проходят акции памяти Алексея Навального

 
Deutsche Welle
Minint pirmąsias A. Navalno mirties metines, prie jo kapo renkasi žmonės
Minint pirmąsias A. Navalno mirties metines, prie jo kapo renkasi žmonės
ФОТО: ALEXANDER NEMENOV | Scanpix

Почти в 150 городах в десятках стран мира проходят памятные мероприятия, приуроченные к годовщине смерти Алексея Навального. В России проводить акции его памяти опасно, но они проходят в разных городах страны.

Во многих городах России и других стран в воскресенье, 16 февраля - день первой годовщины гибели Алексея Навального в колонии, - проходят мероприятия в память о российком оппозиционере, основателе Фонда борьбы с коррупцией. В общем списке памятных акций за рубежом (митинги, панихиды, вечера писем политзаключенным, показы фильма „Навальный“ и чтение его книги „Патриот“), который составила команда Навального, перечислены 146 городов в 44 странах.

В России, где Алексей Навальный, несмотря на смерть, остается в реестре „террористов и экстремистов“, а за упоминание его имени или публикацию фотографий грозит суровое преследование, акции не анонсированы. В посте команды Навального в Telegram-канале указывается лишь, что Борисовское кладбище в Москве, где похоронен оппозиционер, работает 16 февраля до 17.00. С утра на могилу Алексея Навального возлагают цветы. К российским гражданам присоединились и западные дипломаты, в частности посол ЕС Ролан Галараг и послы отдельных государств Евросоюза, посол США в России Линн Трейси, представитель Новой Зеландии Эндрю Тауненд и другие.

„Последние 3 года Навальный провел в бесчеловечных условиях в тюрьме. Он мечтал, чтобы Россия стала свободной и демократичной и заплатил за свою мечту самую высокую цену“, - говорится в аккаунте представительства ЕС в России в соцсети X.

Telegram-канал команды Навального сообщает об акциях различного формата в Барнауле, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Красноярске, Петрозаводске, Хабаровске.

В Берлине соратники российского оппозиционера анонсировали особое мероприятие - вечер памяти в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма (в 19.00), на котором выступит вдова политика Юлия Навальная. „Я благодарна каждому, кто помнит об Алексее, - заявила она в видеообращении. - Путин хотел сломить не только моего мужа, но и каждого из нас. Боль, которую мы чувствуем, делает нас сильнее, и этот год показал, что мы крепче, чем сами о себе думали“.

На 16.00 в Берлине намечен также митинг перед российским посольством.

Дань памяти Алексею Навальному отдал канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). В своем посте в X он заявил, что российский оппозиционер умер год назад, „потому что отстаивал демократию и свободу в России“. По его словам, президент России Владимир Путин „жестоко борется со свободой и ее защитниками и тем мужественнее была деятельность Навального“. „Его мужество изменило ситуацию и будет Его мужество изменило ситуацию и продолжает оказывать влияние и после его смерти“, - подчеркнул Шольц.

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