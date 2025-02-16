В мире проходят акции памяти Алексея Навального

Во многих городах России и других стран в воскресенье, 16 февраля - день первой годовщины гибели Алексея Навального в колонии, - проходят мероприятия в память о российком оппозиционере, основателе Фонда борьбы с коррупцией. В общем списке памятных акций за рубежом (митинги, панихиды, вечера писем политзаключенным, показы фильма „Навальный“ и чтение его книги „Патриот“), который составила команда Навального, перечислены 146 городов в 44 странах.
В России, где Алексей Навальный, несмотря на смерть, остается в реестре „террористов и экстремистов“, а за упоминание его имени или публикацию фотографий грозит суровое преследование, акции не анонсированы. В посте команды Навального в Telegram-канале указывается лишь, что Борисовское кладбище в Москве, где похоронен оппозиционер, работает 16 февраля до 17.00. С утра на могилу Алексея Навального возлагают цветы. К российским гражданам присоединились и западные дипломаты, в частности посол ЕС Ролан Галараг и послы отдельных государств Евросоюза, посол США в России Линн Трейси, представитель Новой Зеландии Эндрю Тауненд и другие.
„Последние 3 года Навальный провел в бесчеловечных условиях в тюрьме. Он мечтал, чтобы Россия стала свободной и демократичной и заплатил за свою мечту самую высокую цену“, - говорится в аккаунте представительства ЕС в России в соцсети X.
Telegram-канал команды Навального сообщает об акциях различного формата в Барнауле, Екатеринбурге, Йошкар-Оле, Красноярске, Петрозаводске, Хабаровске.
В Берлине соратники российского оппозиционера анонсировали особое мероприятие - вечер памяти в Мемориальной церкви кайзера Вильгельма (в 19.00), на котором выступит вдова политика Юлия Навальная. „Я благодарна каждому, кто помнит об Алексее, - заявила она в видеообращении. - Путин хотел сломить не только моего мужа, но и каждого из нас. Боль, которую мы чувствуем, делает нас сильнее, и этот год показал, что мы крепче, чем сами о себе думали“.
На 16.00 в Берлине намечен также митинг перед российским посольством.
Дань памяти Алексею Навальному отдал канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). В своем посте в X он заявил, что российский оппозиционер умер год назад, „потому что отстаивал демократию и свободу в России“. По его словам, президент России Владимир Путин „жестоко борется со свободой и ее защитниками и тем мужественнее была деятельность Навального“. „Его мужество изменило ситуацию и будет Его мужество изменило ситуацию и продолжает оказывать влияние и после его смерти“, - подчеркнул Шольц.