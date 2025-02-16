В мире проходят акции памяти Алексея Навального

Во многих городах России и других стран в воскресенье, 16 февраля - день первой годовщины гибели Алексея Навального в колонии, - проходят мероприятия в память о российком оппозиционере, основателе Фонда борьбы с коррупцией. В общем списке памятных акций за рубежом (митинги, панихиды, вечера писем политзаключенным, показы фильма „Навальный “ и чтение его книги „Патриот“), который составила команда Навального, перечислены 146 городов в 44 странах.

В России, где Алексей Навальный, несмотря на смерть, остается в реестре „террористов и экстремистов“, а за упоминание его имени или публикацию фотографий грозит суровое преследование, акции не анонсированы. В посте команды Навального в Telegram-канале указывается лишь, что Борисовское кладбище в Москве, где похоронен оппозиционер, работает 16 февраля до 17.00. С утра на могилу Алексея Навального возлагают цветы. К российским гражданам присоединились и западные дипломаты, в частности посол ЕС Ролан Галараг и послы отдельных государств Евросоюза, посол США в России Линн Трейси, представитель Новой Зеландии Эндрю Тауненд и другие.