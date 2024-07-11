2024.07.11 17:48

В МИДе Украины объяснили, почему выдворили депутата Бундестага

 
ru.DELFI.lt
Bundestagas
Bundestagas
ФОТО: Britta Pedersen | AP / Scanpix

Депутата Бундестага Зёрена Пельмана (Sören Pellmann) выдворили из Украины, в частности, в связи с его „системным оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины“. Об этом сказали в украинском Министерстве иностранных дел в ответ на запрос Delfi.

Там сказали, что Пельмана уведомили о запрете на въезд ранее.

„В связи с системным оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины и отрицанием права нашего государства на вооруженную защиту, по материалам СБУ и по согласованию МИД Украины, упомянутое лицо ранее получило запрет на въезд в наше государство“, - объяснили причины в министерстве.

В МИДе подчеркнули, что „Украина, как и любое суверенное государство, вправе решать, кого пускать или не пускать на свою территорию. Тем более когда речь идет о тех, кто отрицает право нашего государства на самозащиту от российской военной агрессии и поддерживает агрессора в попытке его уничтожит“.

Вчера, 10 июня, в немецком МИДе заявили, что „со всей серьезностью“ относятся к факту отказа депутату Бундестага от Левой партии Зёрену Пельману (Sören Pellmann) во въезде в Украину и пытаются выяснить подробности этого инцидента. По данным немецких СМИ, Пельмана остановили во Львове, после чего выслали в Польшу. Сам Пельман считает причиной высылки свою антивоенную позицию.

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