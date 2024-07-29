В МИД Польши предложили Венгрии выйти из Евросоюза и НАТО

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану вывести свою страну из Евросоюза и НАТО и создать союз с президентом РФ Владимиром Путиным. Цитаты польского дипломата интернет-портал Onet.pl опубликовал в воскресенье, 28 июля. „Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организаций, которые ей так не нравятся и которые якобы плохо к ней относятся. Почему бы ему (Орбану. - Ред.) не создать союз с Владимиром Путиным и представителями других авторитарных государств такого типа?“ - заявил Бартошевский. Дипломат назвал политику Орбана „антиевропейской, антиукраинской и антипольской“.