В МИД Эстонии вызван дипломат РФ - из-за инцидента с буями на реке Нарва

Ранее МИД Эстонии заявил, что в ночь на 23 мая российская пограничная служба "в одностороннем порядке сняла световые буи, установенные Эстонией для демаркации границы с Россией на реке Нарва".
В эстонском дипломатическом ведомстве считают это "провокационным пограничным инцидентом", который "хорошо вписывается в более широкую модель провокационного поведения России, в том числе на ее границах с соседями". Эстония намерена потребовать возвращения буев.
Газета Postimees цитирует начальника Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерта Беличева, по словам которого буи были установлены для обозначения границы, чтобы люди на реке могли понять, где проходит граница. Беличев считает, что российские пограничники, снимая буи, нарушили границу Эстонии, и пояснил, почему эстонские пограничники не пытались им помешать: №Нельзя исключать, что волны и течение могут сдвинуть буи, поэтому наше вмешательство в какой-то момент могло создать опасность, что мы окажемся на стороне России. Мы не можем рисковать тем, что кто-то из нас вдруг окажется в российской тюрьме".
Работы по установке буев на пограничной реке начались 13 мая. Всего было установлено 50 буев, из них, как утверждается, российская сторона сняла 25.
Начальник пограничного управления Восточной префектуры Эстонии Эрик Пургель пояснил, что до 2022 года буи устанавливались на реке каждую весну в согласии между эстонской и российской сторонами. Однако после российского вторжения в Украину сотрудничество прекратилось. Эстонские пограничники решили установить буи в одностороннем порядке, чтобы, как утверждается, обозначить линию границы и помочь рыбакам и туристам случайно не попасть на территорию России.
Российские власти пока не комментировали обвинения эстонской стороны.